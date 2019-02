Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Baustelle hin oder her: Viele Familien kommen bei diesen Temperaturen in den Augarten © A. W. Tengg

Hauben weggepackt, Sonnenbrillen rausgeholt - heute am 28. Februar soll das Wetter in Graz auf bis zu 20 Grad ansteigen. Schon die letzten Tage waren Vorboten für die ungewöhnlich warmen Temperaturen. Am Dienstag wurden bereits über 18 Grad Celsius in Graz gemessen. Zu verdanken haben wir dieses Traumwetter dem Hoch "Dorit".