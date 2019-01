Facebook

Weil sie nicht gegen Masern geimpft sind, müssen acht Schüler als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend zuhause bleiben © Dan Race - Fotolia

„Keine weiteren Infektionen“, hieß es am Montat aus der LKH-Uniklinik Graz zum Thema Masern. Am vergangenen Freitag kam ein an Masern erkrankter 15-jähriger Schüler in die Ambulanz. Niemand, der dem Masernvirus ausgesetzt war, hat sich demnach infiziert, jedoch dauert die Inkubationszeit noch rund zwei Wochen.