So sieht die Tagungsstätte der Minister im Grazer Congress aus © ballguide/Richard Großschädl

Die EU-Verkehrs- und Umweltminister halten am Montag und Dienstag (29. und 30. Oktober) den informellen Ministerrat in Graz ab. Am Montag debattiert man über die Zeitumstellung, am Dienstag folgt die gemeinsame Sitzung aller 57 Minister. Danach sprechen die EU-Verkehrsminister über Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die Polizei hat umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.