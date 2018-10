Gleich zwei Minister stehen am Samstag und Sonntag am Grazer Rathaus Rede und Antwort.

Einen Tag nach der Heeres-Schau am Grazer Hauptplatz, bei der unter anderem Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) zu Gast war, kommt der nächste Minister zu Gast. Am heutigen Samstag, 27. Oktober steht Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) den Grazern zwischen 11 und 13 Uhr Rede und Antwort. Tags darauf, am Sonntag, 28. Oktober, kommt Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) von 12 bis 14 Uhr auf den Hauptplatz.