Mark Forster © KK

Sein letztes Graz-Konzert 2017 in der Helmut-List-Halle war ausverkauft, genau wie die im Winter anstehende Clubtour durch Deutschland. Wie Mark Forster heute Vormittag auf Facebook angekündigte, geht er aber 2019 wieder auf Open-Air-Tour - und die wird den enorm beliebten deutschen Popstar, als eines von nur zwei Österreich-Konzerten, auch nach Graz führen. Die Tournee mit dem schönen Namen "Liebe" macht am 2. August 2019 in der Freiluftarena der Grazer Messe Station. Erwartet werden bis zu 20.000 Besucher.

"Liebe", so heißt auch sein viertes Studioalbum, das am 16. November erscheint. Entstanden sind die erste Single „Einmal“ und die übrigen neuen Songs in London, Florenz, Uganda und Berlin. Mark Forster kennt man aber nicht nur aus dem Radio oder Youtube, sondern auch aus dem Fernsehen: Ab nächster Woche ist er neben Yvonne Catterfeld, Smudo und Michi Beck von Die Fantastischen Vier (die erst vor ein paar Tagen ebenso ein Graz-Open-Air für den Sommer 2019 angekündigt haben) sowie Debütant Michael Patrick Kelly wieder als Coach in der Castingshow "The Voice of Germany" (ProSieben und Sat.1, ab 18. August) zu sehen, auf VOX gab er heuer im Frühjahr den Gastgeber in "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert".

Tickets gibt es ab Montag, den 15. Oktober 2018, 10 Uhr exklusiv bei Oeticket.com und unter markforster.de/termine sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, u. a der Ticketshop der Kleinen Zeitung, Tel. (0316) 871 871 11. Bei allen Sparkassen und der Erste Bank gibt es ein Weihnachts-Ermäßigung für Kundinnen der Erste Bank und Sparkassen.

Veranstalter des Graz-Konzerts von Mark Forster ist Manfred "Cook" Koch, auch bekannt als Sänger von Egon 7 und Glueckskinder. Er hat nächstes Jahr auch abseits seiner eigenen Musikkarriere viel vor: Am 22. Juni 2019 veranstaltet er die deutschen Chartstürmer Revolverheld im Römerdorf Wagna, am 25. Juli bzw. 3. August Nik P. in Bad St. Leonhard bzw. Rottenmann (Open Air am Hauptplatz), am 30. und 31. August die Spider Murphy Gang in Stubenberg bzw. Wagna. Für diese fünf Konzerte sind Karten bereits erhältlich: Ticketshop der Kleinen Zeitung, Tel. (0316) 871 871 11, sowie in allen Sparkassen und der Erste Bank, Ermäßigung für Kundinnen der Erste Bank und Sparkassen.

Hier die Ticket-Links:

