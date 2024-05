Tritt man am Jakominiplatz 16 durch das alte Eingangsportal des sogenannten „Steinfeldhauses“, wartet im großen Innenhof „Lost Place“-Charme. Nur wenige Schritte vom quirligen Treiben vor dem Gebäude entfernt, rosten dort die Reste alter Sonnenschirmständer vor sich hin. Mitarbeiter von Geschäften im Haus schauen vorbei, um in Ruhe eine Pausenzigarette zu rauchen. Leben herrscht im Hof nur im kleinen Gastgarten des beliebten Burgerlokals Freigeist, dessen Eingang in der Klosterwiesgasse zu finden ist – und wenn sich rund um den Schulbeginn Schülerinnen und Schüler beim Hintereingang des Holding-Mobilitätscenters für ihr Top-Ticket anstellen.