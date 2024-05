Böse Zungen behaupten augenzwinkernd, dass sich alle jene unter uns, die sich über Pfingsten in den Süden vertschüssen, schon an Staus gewöhnen können – würde diese doch nach der Rückkehr auch in Graz auf sie warten. Gemeint sind mögliche Folgen einer Großbaustellen-Kombination, die jeweils mit einer Neuverteilung des Verkehrsraumes endet: Zum einen startet nun der Umbruch in der Elisabethstraße, der Bussen künftig Vorfahrt garantieren soll, zum anderen kommen ab Juli jene Arbeiten im Bereich Leonhardstraße/Maiffredygasse hinzu, die wiederum Trams beschleunigen sollen – in beiden Fällen auf Kosten von Autospuren und Parkplätzen.