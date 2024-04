„Bitte! Bring mich zu dir nach Hause! Ich möchte nicht in ein Tierheim gehen“ stand auf dem Zettel. In einer Tasche hatte Unbekannte am Freitag einen kleinen Welpen vor dem Einkaufszentrum Shoppingcity Seiersberg abgegeben. Als das Tierrettungsteam der Arche Noah dort eintraf, hatte sich der Rüde aus der Tasche befreit, hing aber noch an der im Inneren der Tasche angebrachten Sicherheitsleine. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er zwischen die Autos gelaufen wäre“, schreiben die Tierschützer.

Die Tierrettung brachte den kleinen Kerl in die Arche Noah, um ihn zu untersuchen. Dabei stellte man fest, dass die verkrustete Stelle am Kopf ein hochgradig entzündeter Abszess war, der den erst acht Wochen jungen Welpen wohl sehr gequält hatte. Der Abszess hatte bereits Eiter gebildet, der Rüde musste umgehend operiert werden, um Schlimmeres zu verhindern.

Der Verein bittet nun um Unterstützung für die medizinische Versorgung des kleinen Rüden:

Empfänger: Aktiver Tierschutz Austria

IBAN AT71 3800 0000 0513 5025

BIC RZSTAT2G

Verwendungszweck: Welpe Finn