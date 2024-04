Die Bründlteiche in Straßgang machten in den letzten Jahren einen verwahrlosten Eindruck. Jetzt zahlt es sich aus, bei der kleinen Naturoase, die als geschützter Landschaftsteil gilt, wieder einmal vorbeizuschauen. Die Teiche, die zuletzt verschlammt und teilweise verlandet waren, wurden saniert. Ein neuer Wasserzulauf sorgt dafür, dass nun immer frisches Wasser in den Teich plätschert.

Wer die Bründlteiche direkt ansteuern möchte, um dort dem Waldbaden zu frönen, erreicht sie öffentlich etwa mit dem 33er-Bus. Von der Haltestelle Grottenhof oder Neupauerweg spaziert man die Krottendorfer Straße in Richtung Süden. Beim Schild, das auf das Hochwasserrückhaltebecken hinweist, rechts den Bründlweg hinauf. Nach einigen Schritten liegen die Teiche links. Liegende Baumstämme laden dort zum Rasten ein.

Wer länger unterwegs sein möchte, kann die Teiche auf unterschiedlichen Rundwegen ansteuern. Starten kann man etwa vom Schloss St. Martin, über den Waldlehrpfad geht es zu den Teichen, weiter zur Fachschule Grottenhof (Tipp: Hier kann man im Bioladen einkaufen und einen Blick auf den neuen, modernen Schulzubau werfen), dann über den Neupauerweg wieder bergan und auf halber Höhe des Buchkogels wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Runde ist nicht ganz fünf Kilometer lang.