Nur ein paar Schritte von der Krottendorfer Straße entfernt, stößt man als Spaziergänger am Fuß des Buchkogels auf eine Waldlichtung und die Bründlteiche. In den letzten Jahren machte das Naherholungsgebiet eher negative Schlagzeilen. Die Teiche verschlammten und verlandeten, da sich das Wasser nach dem Bau des Plabutschtunnels in den 80er Jahren neue Wege durch das Kalkgestein gesucht hatte. Ausflügler schüttelten über den Zustand des Naherholungsgebiets den Kopf. Seit Jahren wurde deshalb seitens der Stadt die Sanierung der Bründlteichen in Aussicht gestellt, die im 19. Jahrhundert von Mönchen als Fischteiche angelegt wurden. In den vergangenen Monaten gingen die geplanten Arbeiten nun tatsächlich über die Bühne. Aus dem ungepflegt wirkenden Areal wurde wieder eine kleine Naturoase, die auch das Auge erfreut.