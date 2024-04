Das traumhafte Wetter am Wochenende sorgte natürlich auch am Schöckl für Hochbetrieb. Viele Freizeitsportler nutzten die Gelegenheit, den Hausberg der Grazer zu erklimmen – „leider nicht immer unfallfrei“, wie die Bergrettung Graz schildert. Gleich mehrfach wurde die Bereitschaftsmannschaft am Schöckl am Samstag und Sonntag zu verschiedenen Unfällen gerufen.

Einer davon hatte sich auf der Schöckl Nordseite ereignet, wo ein im Abstieg befindlicher Wanderer vom Weg abkam und rund 10 Meter in unwegsames und steiles Gelände abstürzte. Dabei zog er sich Verletzungen am Arm und Kopf zu und konnte infolgedessen nicht mehr selbstständig aufsteigen.

Die Einsatzkräfte der Bergrettung Graz versorgten den Verunfallten notfallmedizinisch und retteten in aus seiner misslichen Lage mittels Gebirgstrage und Seilaufzug. Danach konnte die verunfallte Person dem Roten Kreuz Steiermark (Rotes Kreuz Kumberg) zur weiteren Versorgung übergeben werden.