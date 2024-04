Gesundheit soll Spaß machen: Unter diesem Motto sind heute Mittwoch zwei neue Laufstrecken am Gelände des LKH Univ. Klinikum an den Start gegangen. Sie stehen allen Läuferinnen und Läufern offen – und sollen neben der Fitness auch die mentale Beweglichkeit fördern. Vor allem der neue Orienteering-Park, eine Strecke für Orientierungslauf mit einem Netz von 50 Posten, soll Läuferinnen und Läufer ansprechen, denen gewöhnliches Laufen nicht aufregend genug ist.

„Der Orientierungslauf ist eine Sportart aus Skandinavien, die Körper und Geist gleichermaßen herausfordert und aktiviert“, begründet der LKH-Betriebsdirektor Gebhard Falzberger die Entscheidung für diese Form des Sportangebots. Das Direktorium des Uniklinikum Graz hat das Projekt gemeinsam mit dem Rektorat der Med Uni Graz ins Leben gerufen. Umgesetzt wurde es in Kooperation mit dem Grazer Outdoor-Orienteering-Experten Hannes Pacher, der auch beim Startschuss vor Ort war. Am Mittwoch haben die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Seebacher und es BG/BRG Kirchengasse das neue Angebot gleich an Ort und Stelle getestet.

Wie Pacher erklärt, besteht die Herausforderung darin, mit Hilfe einer speziellen Karte eine festgelegte Anzahl an Kontrollpunkten in einer bestimmten Reihenfolge anzulaufen. „Es gibt keine vordefinierte Route, weshalb im Laufen permanent Entscheidungen über den optimalen Weg getroffen werden müssen“, so Hannes Pacher. Die analoge „Schnitzeljagd“ kann man alleine oder in der Gruppe, als Profi oder als Neuling absolvieren. Man braucht nur Laufschuhe und Karten und kann sofort loslegen. Startpunkt des Laufspaßes ist mitten im Gelände des Uniklinikum, nordöstlich der LKH-Kirche.

Kombinieren mit anderen Parks möglich

Der neu geschaffene Orienteering-Park am LKH-Gelände grenzt an zwei weitere Orientierungsparks, einen im Leechwald und einen auf dem Gelände der Med Uni Graz, die sich auch gut kombinieren lassen.

Eine weitere markierte Laufstrecke ging am Mittwoch ebenfalls in Betrieb. Auch sie startet direkt neben der LKH-Kirche und führt auf einer Länge von 2,2 bis maximal 3,9 Kilometer bis zum Hahnhof (Biomedizin Hahnhof). Dank einiger Varianten kann die Länge der Strecke je nach Kondition an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Ansprechen will man mit dem Angebot einerseits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch externe Laufbegeisterte und Schulen. Das LKH-Univ. Klinikum Graz sei damit nicht nur Anlaufstelle für die beste medizinische Betreuung, sondern würde sich auch als Areal zur Gesundheitsförderung positionieren, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.