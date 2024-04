Die beiden Vincke-Steinbrüche am Spielbergweg in Wetzelsdorf sowie am Karolinenweg in Gösting waren von der Stadt Graz im Jahr 2017 im Rahmen der Grünrauminitiative gekauft worden. Am Spielbergweg gibt es bereits periodische Veranstaltungen, in denen vor allem Kindern, aber auch Erwachsenen die Faszination der Naturräume vermittelt wird.

Im deutlich größeren und vielfältigeren Steinbruch am Karolinenweg in Gösting öffnen sich jetzt erstmals die Pforten für naturkundlich Interessierte: Am heutigen Mittwoch geht es ab 16 Uhr vom Treffpunkt vor dem Eingang (Karolinenweg 11 – Achtung: keine gebührenfreien Parkplätze in unmittelbarer Umgebung!) hinein ins Gelände, das von einem Fledermausstollen über Wiesen- und Feuchtbiotope bis hin zu Wäldern und felsigen Steilwänden alles zu bieten hat, was Tiere und Pflanze als Überlebensraum in der Stadt brauchen. Man findet hier Amphibien, Reptilien, Insekten, Vögel und Säugetiere – selbst Gämsen und brütende Uhus wurden im Steinbruch bereits nachgewiesen. Die vielfältigen Strukturen sorgen natürlich auch dafür, dass Pflanzen mit unterschiedlichsten Standortansprüchen hier zu finden sind. Die Palette reicht von kleinen Blütenpflanzen über Strauch- und Heckenstrukturen bis hin zum Hochwald.

Natur-Führungen immer am 2. Mittwoch im Monat

Mit dem neuen Angebot „(Ver-)Führungen durch die Grazer Natur“ werden auf Initiative der städtischen Abteilung für Grünraum und Gewässer bis in den November Führungen durch sehenswerte Naturräume angeboten. Termin ist jeweils der zweite Mittwoch im Monat ab 16 Uhr.

Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos, auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind dringend empfohlen. Leichter Regen ist kein Hindernis, bei starken Regenfällen oder Gewittern wird die Führung um eine Woche verschoben. Auskünfte über mögliche Absagen bei unsicherem Wetter gibt es am Veranstaltungstag jeweils ab 13 Uhr in der Stadtparkinfo der Stadt Graz unter der Telefonnummer +43 316 872-4044.

Das Programm ist in der Sauraugasse 14 neben dem großen Kinderspielplatz im Stadtpark jeweils auch per Plakat ausgehängt.