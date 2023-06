"Kein Disneyland": Vincke-Steinbruch öffnet als sanfter Naturerlebnispark

Der einstige Vincke-Steinbruch in Graz-Wetzelsdorf kann ab sofort an zwei Wochentagen besucht werden. Der zweite Steinbruch in Gösting, den die Stadt ebenfalls erworben hat, soll auch geöffnet werden - am Konzept wird noch getüftelt.