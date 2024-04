Heute startet in Graz die Diagonale. Schon die Wochen davor war das Filmfestival in Auslagen in der ganzen Stadt verteilt präsent – eines davon hat vor zwei Wochen durchaus für Aufregung gesorgt. Für die Festivalatmosphäre in den Schaufenstern standen diesmal nachhaltig produzierte Werbemittel der Diagonale zur Verfügung, die Anfang März per Lastenrad emissionsarm direkt in die teilnehmenden Betriebe geliefert wurden. Der Schaufenster-Wettbewerb der Diagonale wurde zum vierten Mal in Kooperation mit der Holding Graz umgesetzt.

Am Mittwochabend wurden bei einer Gala nun die Gewinner gekürt. Dieses Jahr wurden zusätzlich zwei neue Kategorien eingeführt: Neben „Bestes Schaufenster“ wurde erstmalig auch „Bestes Konzept“ als Kategorie eingeführt sowie ein Schüler- und Student-Wettbewerb. Letzteren gewann übrigens genau das Fenster, das zuvor für Aufregung gesorgt hatte.