Weil nach einem Verkehrsunfall am Dienstag in Graz die Aussagen der Beteiligten unklar sind, bittet die Grazer Polizei um Mithilfe. Worum geht es: Dienstagabend wurden zwei Autofahrer leicht verletzt, als sie mit ihren Fahrzeugen an einer Kreuzung in Eggenberg kollidierten. Ereignet hat sich der Unfall gegen 18:35 Uhr als ein 19-Jähriger von der Eggenberger Allee kommend an der Kreuzung Eggenberger Allee/Alte Poststraße/Eggenberger Straße nach links in Richtung Norden einbiegen wollte. Zur selben Zeit fuhr ein 25-jähriger Grazer auf der Eggenberger Straße in Richtung Westen und wollte diese Kreuzung in gerader Linie überqueren - doch es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Männer wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Wer zu diesem Zeitpunkt Rot und wer Grün, also Vorfahrt, hatte, ist laut Polizei aufgrund der Aussagen der Lenker unklar. Zeugen des Vorfalls werden ersucht sich bei der Verkehrsinspektion 1 unter 059133/65 4110 zu melden.