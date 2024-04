Leise zwitschern Vögel, eine Eidechse sonnt sich gemütlich in den Gräsern, nur zögernd bahnt sich ein Luftzug durch die Bäume – kaum etwas lässt erahnen, dass an genau dieser Stelle in Ilz an der Landesstraße (L 404) am Ostermontag die heftigen Sturmböen einen tragischen Unfall verursacht haben. Lediglich die Überreste des zersplitterten Baumes erinnern daran.