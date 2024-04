Bei diesem Unfall stockte selbst der Feuerwehr der Atem. In Sautern (Gemeinde Pitten in Niederösterreich) kam am Ostermontag ein führerscheinloser Lenker mit erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und durchbrach das Einfahrtstor eines Einfamilienhauses. Im Garten kam das Auto zu stehen.

Für die Familie war es Glück im Unglück. Sekunden davor war die Familie mit den Kindern im Garten und hat die Osternester gesucht. „Wäre der Unfall ein paar Augenblicke früher passiert, dann hätte es eine absolute Tragödie gegeben“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Pitten auf Facebook.

Das Auto wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Pitten mit Kran geborgen und von der Unfallstelle entfernt.