Die Ära der Jägermeister-Abfüllung in Graz ist Geschichte, und jene des traditionsreichen „Steinfelder Magenbitter“ der Marke Reininghaus ebenfalls. Vor allem an letztere schließt aber nun ein neues Produkt aus Graz an: Der „SteirerBitter“ steht in der Tradition des ab 1854 abgefüllten Likörs der Gebrüder Reininghaus, hat nun aber eine neue Rezeptur, einen neuen Markennamen und ein neues, wesentlich jüngeres Image.