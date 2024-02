Dass man vom Land in die Stadt gezogen ist, kann man vielleicht nicht unbedingt behaupten: Das „PEP. deli vom land“ war bislang in einem Bürokomplex in der Alten Poststraße, nahe der FH Joanneum, untergebracht. Von dort ist man mit Jahresbeginn in die Innenstadt, mitten ins Joanneumsviertel, gezogen. Während es per Rolltreppe in der nach wie vor hochmodernen Architektur von Nieto Sobejano Arquitectos hinunter zur Kunst und Kultur geht, wird ebenerdig jetzt Hausmannskost serviert – gekocht aus dem „Besten von Land“, eine Liste regionaler Produzenten, die vor allem aus der Oststeiermark kommen, ist in der Speisekarte zu finden.