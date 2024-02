Das Dröhnen des Hubschraubers ist im Grazer Zentrum, aber auch weit darüber hinaus, nicht zu überhören – und dementsprechend sind in den Straßen auch alle Blicke (und fast noch mehr Handys) nach oben gerichtet: Per Helikopter werden tote Bäume von den steilen Hängen des Schloßbergs entfernt. Die spektakulären Forstarbeiten werden noch bis Mittwoch durchgeführt, weshalb der komplette Schloßberg ein forstliches Sperrgebiet ist. Das Betreten ist – übrigens auch für Medienvertreter – strengstens verboten, an allen Aufgängen sind Securitys postiert, es gibt Absperrungen und Schilder. In den frühen Morgenstunden ging man das Gelände nochmals ab, um sicher zu gehen, dass sich niemand mehr am Gelände befindet.