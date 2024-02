Es war der erste große, öffentlichkeitswirksame Erfolg von Wolfgang Pucher: Die Heßgasse ist 1986 vom Stadtplan verschwunden. „In dieser Gasse waren nur vier Delogiertenhäuser. Es war die Vorhölle. Sobald du gesagt hast, du wohnst in der Heßgasse, warst du sofort abgestempelt“, erzählte der Armen-Pfarrer Jahre später der Kleinen Zeitung. Er hat beharrlich alle möglichen und unmöglichen Dinge in Bewegung gesetzt, bis die kurze Heßgasse in der Laudongasse aufging.