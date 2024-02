Die Entscheidung ist gefallen, eine Bestätigung durch den Gemeinderat und letztendlich die Ernennung durch das Land Steiermark stehen noch aus: Graz hat einen neuen Altstadtanwalt. Wie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) am Mittwoch bekannt gab, soll der Grazer Rechtsanwalt Rainer Beck die Funktion in Zukunft ausüben. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Rainer Beck einen sehr engagierten Experten für die wichtige Funktion des Grazer Altstadtanwalts gewonnen haben. Durch seine starke Verankerung im Kulturbereich wird es eine neue Qualität in der Zusammenarbeit geben“, ist Schwentner überzeugt.