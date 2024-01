„Ich bin so aufgeregt .... bewegt ... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, schreibt ein emotional aufgewühlter Gigi d‘Agostino auf Facebook: Thomas Semmler, der Veranstalter seines Konzerts am 4. Oktober 2024 in der Stadthalle Graz hatte ihn darüber informiert, dass die Veranstaltung bereits nach zwei Tagen ausverkauft war. Erst diese Woche war der Auftritt – der einzige heuer in Österreich – angekündigt worden, jetzt sind mehr als 14.000 Tickets, wohlgemerkt zu Preisen von mehr als 70 Euro pro Stück, weg.

„Ich kann euch nicht genug für all die Zuneigung danken, die ich erhalte, für eure Zeit und alles, was ihr der Musik widmet, ihr gebt enorme Möglichkeiten und schafft große Ereignisse und starke Emotionen“, schreibt d‘Agostino auf Facebook weiter und verspricht schon jetzt einen besonderen Abend: „Wir werden alle zusammen tanzen und ein unvergessliches Erlebnis haben.“ Und, in Anspielung auf seinen größten Hit: „Danke.... Toujours“.

Der Italiener, der wegen seiner Auftritte mit Kapitänsmütze auch „Il Capitano“ genannt wird, ist einer von nur wenigen Stars aus der Eurodance-Szene der Neunziger Jahre, die es geschafft haben, auch Jahrzehnte danach erfolgreich zu bleiben. Der heute 56-Jährige hatte als Steinmetz, Zerspanungsmechaniker und Installateur gearbeitet, aber schon früh an seiner Karriere als DJ gebastelt. 1999 schaffte er den Durchbruch mit Songs wie „Bla bla bla“, „The Riddle“ und „L‘Amour Toujours“. Über die nächsten Jahre gelang es ihm, vor allem mit Neuauflagen und Remixes seiner populärsten Songs immer wieder die Charts zu erreichen.

2018 verhalf ihm der litauische DJ Dynoro mit dem EDM-Song „In my Mind“ unverhofft zum ganz großen Comeback – er hatte ein Sample „L‘Amour Toujours“ zunächst ohne Erlaubnis und Quellenangabe veröffentlicht, machte den Song nach einem Rechtsstreit aber schließlich zur Kollaboration. Der Song wurde zum Riesen-Hit und wurde millionenfach gestreamt und gekauft. 2020 schaffte d‘Agostino mit der Single „Hollywood“ in Zusammenarbeit mit dem italienischen Produzenten und Songwriter LA Visio erneut einen Welthit.

Im Januar 2020 schockierte er Fans mit Bildern, die ihn mit einem Rollator zeigten – seine gesundheitlichen Probleme scheinen sich aber verbessert zu haben. Nach einer knapp zweijährigen gesundheitsbedingten Auftrittspause tritt D‘Agostino im Herbst 2024 erstmals wieder live auf.