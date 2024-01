In der Grazer Innenstadt kam es Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Die 67-jährige Frau wollte die Neutorgasse queren, als sich der Radfahrer näherte. In diesem Moment dürfte es zu einem Missverständnis gekommen sein. Die Frau hielt an, um den Radfahrer vorbeizulassen. Dieser wollte aber vermutlich hinter ihr vorbeifahren, schaffte dies jedoch nicht und erfasste sie.

Die Grazerin kam zu Fall und verletzte sich unbestimmten Grades. Der Radfahrer blieb noch kurz stehen, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne der Verletzten zu helfen oder sich auszuweisen. Die Polizei Graz sucht deshalb nun nach dem Radfahrer beziehungsweise auch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133/60 4110 zu melden.