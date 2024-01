Ungewöhnlich dunkel blieb es in der Nacht auf Montag in der Sporgasse, der Burggasse, Hofgasse und der Villefortgasse in Graz. Grund: Gegen 23 Uhr kam es im Umspannwerk Mitte auf Höhe Keplerbrücke zu einem Erdschluss, der zu dem Stromausfall führte. In weiterer Folge fielen durch den Kurzschluss weitere Umspannstationen aus, sodass letztlich 1000 Kunden der Energie Graz in der Inneren Stadt ohne Strom waren.