Asterix und Obelix mischten in "Grätz" die Römer auf

Mit Fotoserien und Videos. Die Narren haben die Grazer Innenstadt in Beschlag genommen. Unter dem Motto "Wos sullst mochn außer lochn?" geht es rund. Bei den Wagen gewann "Asterix und Obelix zu Gast in Grätz" und in bei den Gruppen "Freunde aus Selzthal".