Zinngießerhaus Irdning Experten für Nutzung statt Abriss

Ein Ortsbildschutz über dem Hauptplatz hemme die Entwicklung des Zentrums nicht, heißt es bei den Ortsbild-Experten des Landes sowie des Bezirkes. Eine Revitalisierung des Zinngießerhauses berge auch viel Potenzial in sich.

Das gelbe Zinngießerhaus "präge" das historische Zentrum von Irdning mit © KK

In der Diskussion rund um das Zinngießerhaus in Irdning (wir berichteten hier) steht die Forderung nach einem Ortsbildschutz – der Unterschutzstellung der Gebäude am Hauptplatz – im Raum.