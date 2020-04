Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit einer Petition will eine Gruppe Irdninger den Abriss des Zinngießerhaus am Hauptplatz verhindern. Bürgermeister wie Besitzer zeigen sich verärgert: Noch sei „nichts entschieden“.

Um das „Zinngießerhaus“ am Irdninger Hauptplatz ist ein Streit entbrannt © KK

Mit einer Petition ging vergangene Woche eine Gruppe Irdninger an die Öffentlichkeit: Sie wollen damit den Abriss des sogenannten „Zinngießerhauses“ am Hauptplatz verhindern. Im Dezember wechselte das sanierungsbedürftige Biedermeierhaus den Besitzer. Der neue Eigentümer, der Unternehmer Karl Egger, war mit der Idee für einen Neubau mit Parkplätzen an die Gemeinde herangetreten.