Rund 40.000 Pendler in der Steiermark sind heute, Montag, vom Totalausfall der ÖBB-Züge betroffen. Ein Schienenersatzverkehr ist angesichts des Umfangs nicht geplant und vorgesehen. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Streiks zu spät oder gar nicht in die Schule kommen, sind entschuldigt, so die steirische Bildungsdirektion.

Auch der Bahnbetrieb der GKB wird eingestellt – inklusive der Kundeninformationen übrigens. Die Busverbindungen und Schulbusverbindungen der GKB bzw. von Dr. Richard bleiben hingegen aufrecht.

8.15 Uhr: "Letzte Generation" sperrt Grazer Opernring

7.50 Uhr: Verkehrslage in Graz, Klimaaktivisten sperren erneut Straße

In der Landeshauptstadt hält sich das Chaos derweil in Grenzen. Bis auf die Kärntner Straße, Triester Straße, Harter Straße der Wiener Straße läuft der Verkehr flüssig. Allerdings ist um 8 Uhr eine Protestaktion samt Straßensperre der Klima-Aktivisten der "Letzten Generation geplant", die erst kürzlich den Grazer Joanneumring gesperrt und damit einen Megastau in der Stadt ausgelöst hatten.

7.30 Uhr: 30 Minuten Zeitverlust auf steirischen Straßen

Der Bahnstreik sorgt am Montagmorgen für ein Verkehrschaos im ganzen Land. Auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Linz, ab Lebring beträgt der Zeitverlust bis im Frühverkehr zwischen 20 und 30 Minuten.

Ebenso staut es auf der B67 Grazer Straße bei Gratkorn in Richtung Graz. Ab der Kaserne kommen Autofahrer um 7.30 Uhr nur schleppend voran.

Auf der B70 Packer Straße in Richtung Graz staut es ab den Kremser Reihen bis nach Krottendorf. Außerdem ab St. Johann bis nach Söding.

Die B73 Kirchbacher Straße ist in beiden Richtungen gesperrt, ebenfalls wegen Überlastung. Es wurde eine Umleitung durch Hausmannstätten eingerichtet.

7.00 Uhr: Leere auf den Bahnhöfen

Die Bahnhöfe in Graz und Bruck sind beinahe menschenleer. Vorne findet der reguläre Busbetrieb statt. In Bruck passen nur zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts passen auf die Infrastruktur auf. Mitarbeiter der ÖBB sind keine vor Ort. Das Chaos verlagert sich stattdessen auf die Straßen.

4.30 Uhr: "Kurzparkzonen aussetzen"

Der ÖAMTC rechnet in Wien und in allen Landeshauptstädten mit "massiven Verkehrsbelastungen". Die Kommunen sollten deshalb die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen für Montag aufheben, fordert ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. "Zumindest die Überwachung der Einhaltung der Höchstparkdauer sollte ausgesetzt werden." Vom Warnstreik betroffenen Pendlern empfiehlt der Autofahrerclub, im Home Office zu bleiben, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.

Auch bei den Steiermärkischen Landesbahnen kommt es zu Einschränkungen:

Die Züge der S 11 (Peggau–Deutschfeistritz–Übelbach) und der S 31 (Gleisdorf–Weiz) werden am Montag nicht verkehren. Ebenso werden die Direktzüge von/nach Graz aus Übelbach und Weiz ersatzlos ausfallen.

Einschränkungen wird es voraussichtlich auch auf der Murtalbahn (Unzmarkt–Tamsweg) geben, jedoch sollen zumindest die Zugpaare 8700/8703 (Murau ab 06.31 Uhr / Unzmarkt ab 07.19 Uhr) und der Zug 8702 (Tamsweg ab 06.50 Uhr) regulär fahren, um die Schulen im Frühverkehr zu bedienen. Zudem wird der Fahrbetrieb auch um 14 Uhr wieder aufgenommen und im Regelverkehr bis Dienstschluss geführt, um den Schülern auch einen unbeschwerten Heimweg zu ermöglichen.

Aufgrund der Vielzahl an gestrichenen Zugverbindungen ist es nicht möglich, einen Ersatzverkehr mit Bussen anzubieten.

Die Straßenbahnen und Busse der Grazer Linien sind ebenso wenig vom Streik betroffen wie die Wiener U-Bahn oder der Busverkehr.