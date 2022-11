Für den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter und Tempo 100 gehen Aktivisten der "Letzten Generation" auf die Straße und kleben sich auf den Asphalt, um ein Stauchaos zu provozieren. Sie picken sich auch in Museen und Konzertsälen an oder schütten Suppe auf Gemälde, um für Schlagzeilen zu sorgen. So soll der Klimaschutz wieder stärker auf die globale Agenda kommen.

In Graz hat eine Handvoll Aktivisten diesen Montag um 8 Uhr – just den Tag des österreichweiten Eisenbahnerstreiks – gewählt, um zur zweiten Straßenblockade binnen weniger Wochen zu schreiten. Gleichzeitig waren Aktionen in Linz und Innsbruck geplant.

Mit einer ganzen Tube Superkleber unter der Hand

In der steirischen Landeshauptstadt wählten die Aktivisten den Opernring und setzten sich in der Morgenkälte auf den Asphalt. Der Superkleber kam diesmal nicht gleich zum Einsatz, erst als die Polizei anrückte. Einmal mehr gingen gleich zu Beginn der Blockade die Emotionen hoch, Autos fuhren über Gehsteige und Radwege an der Sperre vorbei. Die Polizei war nach wenigen Minuten vor Ort und beriet, was zu tun sei. Rasch leiteten die Beamten den Verkehr um - der Stau reichte trotzdem weit bis in die Elisabethstraße zurück. Insgesamt war trotz des Streiktages wenig Verkehr in der Stadt. Nach der ersten Emotion blieb die Lage vor der Oper aber sehr friedlich.

Einer der Aktivisten, Leon Ranz, erklärte, dass es ihnen nicht um das größtmögliche Chaos gehe: "In Wien kommt die Polizei und löst die Blockaden nach 10, 20 Minuten auf. In Graz hat das beim ersten Mal so lange gedauert, weil die Behörde erst nach einer Stunde die Versammlung aufgelöst hat."

In der steirischen Landeshauptstadt dauerte es auch diesmal länger. Der Behördenleiter löste die Versammlung zwar um 8.42 Uhr auf und Beamte trugen die zwei Aktivisten von der Straße, sie sich nicht festgeklebt hatten, um eine Rettungsgasse freimachen und Busse durchlassen zu können. Aber drei Aktivisten waren jeweils mit einer ganzen Tube Superkleber unter der Hand auf der Straße festgepickt. Bis der Beamte die Hände mit dem Lösungsmittel befreien konnte, sollte es 9.30 Uhr werden. Dass der "Letzten Generation" ihre Agenda wirklich wichtig nimmt, ist augenscheinlich: Sie lässt sich nicht nur von Passanten beschimpfen, sie ist auch bereit stundenlang zu frieren.

Aktivist über die Beweggründe für Klebe-Demos

Schon bei der "Graz-Premiere" erzählte uns Ranz mitten in der Blockade des Joanneumrings seine Beweggründe für die Aktion im Video-Interview.