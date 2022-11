Rund 40.000 Pendlerinnen und Pendler in der Steiermark werden am morgigen Montag mit dem kompletten Ausfall der ÖBB-Züge und der S-Bahnen zurechtkommen müssen. Die Verhandlungen rund um einen neuen Bahn-KV sind am Sonntag gescheitert. Ab Mitternacht wird deshalb gestreikt.

Die gute Nachricht: Die Fahrerinnen und Fahrer der Graz-Linien streiken nicht. Die Busse und Straßenbahnen der Graz-Linien in der Zone 101 des Verkehrsverbundes verkehren wie gewohnt. "Im Haus Graz hat es bereits letzte Woche einen einvernehmlichen Entgeltabschluss gegeben", betont man dazu seitens der Holding-Graz.

Einschränkungen wird es bei den steirischen Landesbahnen geben, bei der GKB wird der Bahnbetrieb eingestellt. Busverbindungen und Schulbusverbindungen der GKB bzw. von Dr. Richard bleiben hingegen aufrecht.