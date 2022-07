Große Regenmengen werden Montagabend bzw. in der Nacht auf Dienstag in weiten Teilen der Steiermark erwartet. Hoch Hartmut zieht fürs Erste weiter und damit auch die Hitze, stattdessen werden Regen und teils heftige Unwetter erwartet. Die Zamg (Zentralanstalt für Meteorologie) hat bereits am Montag für das ganze Land erhöhte Gewitterwarnungen (Warnstufe orange im Südosten Österreichs) angekündigt, auch Unwetterschäden sind nicht ausgeschlossen. Am Abend wurde im Radio eine Akutwarnung von Koralm/Pack bis nach Leoben durchgesagt.

Laut Landesfeuerwehr Steiermark gibt es gegen 18.30 Uhr erst einen Einsatz - in Liezen, wo es bereits stark regnet. "Wir sind grundsätzlich immer in erhöhter Alarmbereitschaft", sagt Thomas Maier vom Landesfeuerwehrverband.

Warnkarte der Zamg für Montagabend © Zamg.ac.at

Murenabgänge in der Obersteiermark

"In der Obersteiermark kann es durchaus zu Murenabgängen, Hangrutschungen oder Überflutungen kommen", betonte Zamg-Meteorologe Hannes Rieder schon Montagmittag. Mit intensiven Regenfällen zwischen 40 und 80 Litern pro Quadratmeter rechneten die Meteorologen vor allem im Oberen Murtal.

Erst vergangene Woche hatten heftige Unwetter unter anderem im Bezirk Murau für große Verwüstungen gesorgt. Eine Mure traf dabei die Gleise der Murtalbahn, ein vollbesetztes Feuerwehrauto kam von der Fahrbahn ab.

Am Abend sollen die Gewitter Richtung Süden ziehen. Starkregen und Schauer treffen den südöstlichen Teil des Landes sowie die Landeshauptstadt. In der Nacht könnte es gewittrig bleiben.

Neben starken Unwettern werden am Montag zum Teil auch heftige Sturmböen im Norden erwartet. Besonders stark betroffen sind auch hier das Ennstal, Mürztal aber auch die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz im Norden. Die Tageshöchstwerte liegen trotz Niederschläge zwischen 30 und 33 Grad.

Temperaturen sinken

Ab Dienstag fallen die Temperaturen dann konstant ab und die Unwetter verlagern sich nach Graz und in den Südosten. Zur Wochenmitte sorgt ein Tief für kühle Luft in der ganzen Steiermark. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 20 Grad im Norden und 25 Grad im Süden.

Am Wochenende bleibt das Wetter vorerst stabil und schauerlich: Im Norden der Obersteiermark wird es zunächst kühl und unbeständig. Nach Süden scheint mit Nordwind meist die Sonne und es wird deutlich wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Mariazell und 25 Grad in Graz.