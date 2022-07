Der Großraum Gleisdorf war am Monatgabend einer der am meisten betroffenen Punkte der heftigen Unwetter in der Steiermark. Die Feuerwehr Gleisdorf rückte zu drei Einsätzen aus: In Ludersdorf stürzte ein Baum auf ein Hausdach, hier musste der Kran eingesetzt werden, um ihn zu entfernen. In der Rathausgasse wurden herumfliegende Werbetafeln geborgen und auch beim Einkaufszentrum GEZ gab es einen umgestürzten Baum.