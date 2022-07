Die dunklen Wolken begannen gegen 19 Uhr über die Landeshauptstadt zu ziehen. In der gesamten Steiermark galt schon den ganzen Montag eine erhöhte Unwetterwarnung von der Zamg (Zentralanstalt für Meteorologie). In Graz flogen kurz vor 19 Uhr die Hagelflieger.

Die Gewitter erreichten den Süden und Westen der Steiermark: Mit mehreren Einsätzen kämpfen am Abend die Freiwilligen Feuerwehren Deutschfeistritz, Gratkorn, Eisbach-Rein, Peggau und Sankt Oswald bei Plankenwarth.

Strommasten sind umgefallen, in Judenburg hat ein Blitzschlag mehrere Bäume getroffen, Bäume liegen auch in Vasoldsberg südlich von Graz über der Straße, in Frohnleiten war ein Keller unter Wasser, in Hart bei Graz landete ein Baum um 19.30 Uhr auf einer Stromleitung.

Hohes Einsatzaufkommen in Graz

Gegen 20 Uhr gab es ein erhöhtes Einsatzaufkommen in Graz mit rund 20 Einsätzen, weitere Alarmierungen könnten sich noch abzeichnen. Die Alarmierungen seien laut Grazer Berufsfeuerwehr: Baumäste entfernen, Wassereintritt, Sicherung bei Objekten.

Die Auersperggasse in Graz stand unter Wasser, die Straßenbahn konnte sich nur sehr langsam fortbewegen.

Vor der Grazer Stadthalle um 19.30 Uhr:

Balkon in Graz-St.Peter: Hagel am Montagabend © Privat

Schienenersatzverkehr Graz-Gleisdorf

Die Zugverbindung von Graz nach Gleisdorf ist unterbrochen. Mehrere Bäume liegen auf den Schienen, wie ein Zuginsasse der Kleinen Zeitung mitteilt. "Ja, es gibt eine Streckensperre zwischen Graz und Gleisdorf. Der Grund sind umgestürzte Bäume, die sich im Gleisbereich befinden. Die betroffene Garnitur wird zurück nach Graz geführt, ein weiterer Zug steht auf einem Bahnsteig. Ein Schienenersatzverkehr ist bereits eingerichtet. Bei dem Vorfall sind keine Personen zu Schaden gekommen", bestätigt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer. Es handelt sich um den Streckenabschnitt zwischen Messendorf und Laßnitzhöhe. Die Dauer der Sperre geht bis voraussichtlich 21.30 Uhr.

Gastgarten beim Styria Media Center um 19.45 Uhr © Siuka

Laut Landesfeuerwehrverband Steiermark gab es um 18.30 Uhr den ersten Einsatz in Öblarn - ein Keller war unterflutet und ein Bach übergetreten. Laut Christoph Schlüsslmayr vom Bereichsfeuerwehrverband Liezen schien um kurz nach 19 Uhr aber wieder die Sonne vor Ort. "Wir sind grundsätzlich immer in erhöhter Alarmbereitschaft", sagte Thomas Maier vom Landesfeuerwehrverband schon früher am Abend. Um 19 Uhr meldete die Freiwillige Feuerwehr St. Oswald bei Plankenwarth den ersten Einsatz.

Gegen 18.30 Uhr wurde im Radio eine Akutwarnung von der Koralm/Pack bis nach Leoben durchgesagt.

Warnkarte der Zamg für Montagabend © Zamg.ac.at

Murenabgänge in der Obersteiermark

"In der Obersteiermark kann es durchaus zu Murenabgängen, Hangrutschungen oder Überflutungen kommen", betonte Zamg-Meteorologe Hannes Rieder schon Montagmittag. Mit intensiven Regenfällen zwischen 40 und 80 Litern pro Quadratmeter rechneten die Meteorologen vor allem im Oberen Murtal.

Erst vergangene Woche hatten heftige Unwetter unter anderem im Bezirk Murau für große Verwüstungen gesorgt. Eine Mure traf dabei die Gleise der Murtalbahn, ein vollbesetztes Feuerwehrauto kam von der Fahrbahn ab.

Am Abend sollen die Gewitter Richtung Süden ziehen. Starkregen und Schauer treffen den südöstlichen Teil des Landes sowie die Landeshauptstadt. In der Nacht könnte es gewittrig bleiben.

Neben starken Unwettern werden am Montag zum Teil auch heftige Sturmböen im Norden erwartet. Besonders stark betroffen sind auch hier das Ennstal, Mürztal aber auch die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz im Norden. Die Tageshöchstwerte liegen trotz Niederschläge zwischen 30 und 33 Grad.

Temperaturen sinken

Ab Dienstag fallen die Temperaturen dann konstant ab und die Unwetter verlagern sich nach Graz und in den Südosten. Zur Wochenmitte sorgt ein Tief für kühle Luft in der ganzen Steiermark. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 20 Grad im Norden und 25 Grad im Süden.

Am Wochenende bleibt das Wetter vorerst stabil und schauerlich: Im Norden der Obersteiermark wird es zunächst kühl und unbeständig. Nach Süden scheint mit Nordwind meist die Sonne und es wird deutlich wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Mariazell und 25 Grad in Graz.