Die Zahl der Krätzefälle steigt europaweit an © chajamp - stock.adobe.com

Der Name Krätze ist Programm, denn meist kommt es unter der kuschelig warmen Bettdecke zu einem quälenden Juckreiz. Und das recht häufig, denn die Zahl der Krätze-Fälle nimmt auch in der Steiermark zu. „Der Ansturm ist ungebrochen“, erklärt die Leiterin der Dermatologieambulanz an der LKH-Uniklinik Graz, Regina Fink-Puches. Und das seit Beginn des Vorjahres. Waren es 2016 noch um die 400 Fälle, die an der Ambulanz behandelt wurden, so waren es 2018 bereits über 1400 ambulante "Frequenzen" - darunter Patienten, die auch mehrmals behandelt werden mussten. „Wir sind langsam am Rande unserer Kapazitäten, denn daneben haben wir auch unsere ganzen anderen Patienten zu behandeln“, schildert Fink-Puches die Situation.

