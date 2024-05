Zu einem Brand musste am Samstagmorgen die Grazer Berufsfeuerwehr ausrücken. In der Ekkehard-Hauer-Straße in Wetzelsdorf hatte ein Dachstuhl eines Wohnhauses Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits über weite Teile des Dachstuhls ausgebreitet, die Hausbewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig geflüchtet.

Die Feuerwehr musste zur Bekämpfung des Brandes die Dachhaut großflächig öffnen, zehn Einsatzfahrzeuge und 34 Feuerwehrleute waren dafür vor Ort. Eineinhalb Stunden später konnte „Brand aus“ gegeben werden, doch die Sicherungsmaßnahmen werden noch Stunden in Anspruch nehmen.

34 Einsatzkräfte löschten den Brand © BF Graz

Eine Bewohnerin wurde durch den Brand leicht verletzt, sie wurde vom Roten Kreuz versorgt. Zwei der vier Wohneinheiten wurden so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht bewohnbar sind. Die Polizei hat die Ermittlung der Brandursache aufgenommen.