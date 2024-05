Der Club Alpbach und das Land Steiermark warten am Montag mit einer spannenden Dialogveranstaltung auf: Im Rahmen von „Geist & Gegenwart“ kommt niemand geringerer als Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, in die Aula der Universität Graz. Zentrales Thema ist Exzellenz in Wissenschaft und Forschung. Da trifft es sich gut, dass drei steirische Unis am Montag gute Nachrichten über einen Exzellenzcluster aufwarten konnten.