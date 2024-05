Eine herbe Enttäuschung gab es im Vorjahr, als die neuen, millionenschweren Exzellenzcluster in Wien verkündet wurden. Der Süden Österreichs, insbesondere auch die Steiermark mit ihren fünf Universitäten, ging praktisch leer aus. Dabei hatte es zunächst die Universität Graz mit zwei Projekten in die engere Wahl geschafft. Doch jetzt, im zweiten Anlauf, hat es in einem großen Gemeinschaftsprojekt gepasst.