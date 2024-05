Es war ein außergewöhnlicher Gast, den Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) für die Veranstalter und Uni-Rektor Peter Riedler als Hausherr in der Aula der Grazer Universität am Montagabend begrüßen konnte. Patrick Cramer, Präsident der deutschen Max-Planck-Gesellschaft (MPG), mit rund 24.000 Mitarbeitern in 84 Instituten die bei weitem bedeutendste Forschungsinstitution unseres Nachbarlandes. Er war auf Einladung von Geist&Gegenwart-Organisator Herwig Hösele extra zu dem Abend aus München angereist und nutzte dann die Zeit vor der Veranstaltung auch zu einem Treffen mit Grazer Rektoren.