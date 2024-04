Unter welchen Umständen ist Hans Michael S. gestorben? Und warum ist sein einsamer Tod so lange unbemerkt geblieben? Im Fall eines 57-jährigen Mannes im Rollstuhl, der vor mehr als sechs Wochen in seiner Wohnung in Graz-Eggenberg im bereits starken Verwesungszustand aufgefunden worden war, gibt es nach wie vor viele Fragezeichen. Noch ist nicht einmal die Identität des Toten restlos geklärt, auch lässt das schriftliche Obduktionsergebnis weiter auf sich warten.