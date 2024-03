Ein mysteriöser Leichenfund in Graz-Eggenberg beschäftigt aktuell die Staatsanwaltschaft Graz. Zur Vorgeschichte: Am Mittwochvormittag wurde die Polizei durch eine Anzeige bezüglich einer Grazer Wohnung auf den Plan gerufen. Den genauen Grund für die Anzeige konnten die Beamten nicht kommentieren. Um die Türe der Wohnung zu öffnen, zog die Exekutive die Feuerwehr hinzu. Hinter der Türe fanden die Einsatzkräfte, wie von der Polizei bestätigt werden kann, eine stark verweste männliche Leiche. Nähere Angaben zur Person können aber noch nicht gemacht werden. Anstatt wie bei Leichenfunden üblich ist in diesem Fall allerdings nicht das Gesundheitsamt zuständig, sondern die Staatsanwaltschaft, die eine Obduktion angeordnet hat.