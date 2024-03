Das Rätselraten um den mysteriösen Leichenfund in Graz-Eggenberg hält an, doch das Obduktionsergebnis soll in Kürze veröffentlicht werden, heißt es von Sprecher Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz am Samstagabend. Am Mittwoch hat die Polizei die Leiche eines Mannes im Rollstuhl in einer Grazer Wohnung gefunden. „Zuvor ist eine Anzeige bei uns eingelangt, dass der Mann schon länger nicht mehr gesehen wurde“, schildert Polizeisprecher Fritz Grundnig.