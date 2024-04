In der ganzen Steiermark war heute der kräftige Nordwest-Wind zu spüren: Mit Windspitzen von 70 km/h im Bergland und 60 km/h in den Niederungen konnte man schon von „stürmischem Wind“ sprechen, wie Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von Geosphere Austria erklärt. Der Wind sei stark genug, um Bauzäune umzustürzen oder Äste abbrechen zu lassen. Auch Radfahrerinnen und Radfahrer hatten in der Stadt Graz mit dem Wind zu kämpfen.

Allerdings: Die Windgeschwindigkeiten befinden sich an der unteren „Sturm-Grenze“, allzu dramatisch wird es wohl nicht werden. Der Wind hält noch bis zum Abend an, wird im Laufe des Nachmittags allerdings schwächer. Mit Höchsttemperaturen von 16 Grad ist es heute in der Steiermark doch um zehn Grad kühler als noch am Dienstag. Wie stark die Temperaturen an manchen Orten gefallen sind, zeigen diese Beispiele: Hatte es am Dienstag in Mooslandl noch 29,7 Grad, sind es heute nur noch 7,7 Grad. Die Messstation am Grazer Schöckl zeigte am Mittwochvormittag gerade einmal 2,8 Grad, in Mariazell waren es 4,8 Grad, am Präbichl hatte es nur 2,3 Grad.

Das Wochenende wird wieder sommerlich

„Ab Donnerstag nimmt der Hochdruck-Einfluss wieder zu, die Temperaturen steigen bis zum Wochenende an“, blickt Wölfelmaier in die Zukunft. Bis zum Sonntag können die Temperaturen wieder auf bis zu 28 Grad steigen, damit wird es wieder sommerlich. Dahinter steckt ein Hoch, das sich vom Atlantik bis nach Mitteleuropa schiebt.

Die nächste Kaltfront erreicht uns erst am kommenden Montag: „Von Montag auf Dienstag wird es wieder einen Temperatursturz um bis zu zehn Grad geben“, sagt Wölfelmaier. Auch der Wind kommt Anfang der nächsten Woche zurück und mit Niederschlag ist zu rechnen.

Weiterhin erhalten bleibt uns auch vorläufig der Saharastaub: Am gestrigen Dienstag war eine besonders hohe Konzentration in der Luft, die den Himmel trübte. Noch bis Donnerstag wird der Staub in der Luft sein, wenn auch die Konzentrationen abnehmen. Vor allem Kontaktlinsenträger stöhnen unter dem lästigen Staub in der Luft.