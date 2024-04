Exakt 30 Grad Celsius: Das zeigte das Thermometer am Sonntag, dem 7. April an der Brucker Messstation. Damit wurden die bundesweit frühesten 30 Grad aller Zeiten gemessen. Auch am Montag wurden in Mooslandl 29,2 Grad erreicht. Eine Südwestströmung, die heiße Luft aus Nordafrika nach Österreich bringt, hat dafür gesorgt. Und am Dienstag bleibt es ebenfalls sommerlich. „Es sind neuerdings Temperaturen bis 29 Grad möglich“, erklärt Hannes Rieder von Geosphere Steiermark. Zumindest ein „Sommertag“, also 25 Grad, seien an den meisten Stationen in den Niederungen möglich.