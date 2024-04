„Es ist wieder voll aufgegangen.“ Mit diesen Worten beschreibt Feuerwehrsprecher Christoph Schlüßlmayr Montagmittag die Lage in Wildalpen. Am Samstag – jenem Tag, an dem man den Einsatz eigentlich abschließen wollte –- sind Glutnester wieder aufgeflammt, ebenso am Sonntag. Gut zehn Hektar sind am heutigen Montag insgesamt betroffen, der Kampf gegen die Flammen ist in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen worden.