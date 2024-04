An sich hatte man gedacht, dass man den Waldbrand, der seit einigen Tagen in Wildalpen wütet, bereits am Samstag abschließen kann. Doch Christoph Schlüßlmayr, Feuerwehrsprecher für den Bezirk Liezen, bestätigte, dass es am Samstag dann doch noch einmal zu einer Alarmierung kam. Glutnester waren wieder entfacht worden. Rund vier Hektar waren betroffen, drei Polizei-Hubschrauber waren im Löscheinsatz. Wassersportler durften sich nicht auf der Salza aufhalten, die Straße war teilweise gesperrt.