Auf der Birkfelder Straße in Weiz kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem jungen Radfahrer. Die 35-jährige Pkw-Lenkerin war stadtauswärts unterwegs gewesen. Nahe einer Tankstelle überquerte auf einmal ein Zwölfjähriger mit seinem Fahrrad den Schutzweg. Er dürfte überraschend von links kommend auf den Zebrastreifen abgebogen sein, eine Radfahrerüberfahrt gibt es an der Stelle nicht.

Der Pkw der Frau kollidierte mit dem Buben, er prallte mit seinem Fahrrad gegen die Motorhaube und stürzte. Die 35-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und rief die Einsatzkräfte. Die Rettung brachte den 12-Jährigen in die Kinderklinik des LKH Graz, er wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Einen Helm trug der Bursche zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Bei der Pkw-Lenkerin wurde ein Alkotest durchgeführt, der negativ ausfiel. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.