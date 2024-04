Monatelange Ermittlungen waren der Festnahme des Tatverdächtigen vorangegangen. Seit November 2023 ermittelte die Polizeiinspektion Strass im Bezirk Leibnitz gegen einen deutsch-italienischen Doppelstaatsbürger. Der Verdacht: Zahlreiche Betrugshandlungen in der Steiermark und Kärnten, die einen Schaden im sechsstelligen Bereich nach sich ziehen sollen. So soll der 48-Jährige in der Südsteiermark beispielsweise einen Firmenkauf vorgetäuscht haben, um diverse Gerätschaften noch vor Kaufabschluss gewinnbringend zu verkaufen. Auch einen Autohändler in Weiz soll der Mann betrogen haben, indem er die Gründung eines Luxuswagen-Verleihs vortäuschte. Die Miete für einen geliehenen Sportwagen soll er jedoch schon bald nicht mehr bezahlt haben. Erst eine aufwendige Aktion brachte den Autohändler wieder in den Besitz des zwischenzeitlich beschädigten Fahrzeuges.

In Kärnten gab der mutmaßliche Betrüger vor, drei am Wörthersee gelegenen Villen im Wert von rund 23,7 Millionen Euro kaufen zu wollen. Auf den Kosten für gewünschte Umbauarbeiten durch ein Architektenbüro blieben die Verkäufer jedoch sitzen, nachdem ein Kauf nie zustande gekommen war. Sogar seinen 33-jährigen Komplizen brachte der 48-Jährige um sein Geld, indem er ihn unter nicht eingehaltenem Versprechen einer doppelt so hohen Zurückzahlung zur Überweisung von 14.000 Euro bewegte. Dabei soll der 48-Jährige bei seinen Betrugshandlungen auch Drohungen gegenüber seinem Komplizen und einem anderen Firmeninhaber ausgesprochen haben.

Nach erster Festnahme in Italien gelang die Flucht

Doch damit nicht genug, auch wegen des Verdachts nach dem Verbotsgesetz wird ermittelt, nachdem der Tatverdächtige NS-Bildmaterial per Messengerdiensten verschickt haben soll. Und auch Banken soll der Doppelstaatsbürger geschädigt haben. Demnach hat er mehrere Konten eröffnet und diese in Folge massiv belastet. Die Ermittler gehen derzeit von einem zusätzlichen finanziellen Schaden im Ausmaß eines hohen fünfstelligen Eurobetrages aus. Diesbezüglich sind jedoch noch weitere Ermittlungen im Gange, zudem eine Anzeige bislang nicht erstattet worden war.

Der Tatverdächtige war europaweit zur Fahndung ausgeschrieben, Anfang März klickten für den Mann die Handschellen in Italien. Zu einer vorerst geplanten Auslieferung nach Österreich kam es allerdings nicht, nachdem dem 48-Jährigen zuvor die Flucht in Italien gelungen war. Ein anonymer Hinweis führte die Beamten der Polizeiinspektion Strass nun Ende März in ein südsteirisches Hotel. Dort nahmen Polizisten den Mann fest. Während sich sein Komplize geständig zeigt, leugnet der mutmaßliche Haupttäter die Vorwürfe. Beide Männer befinden sich in der Justizanstalt Jakomini in Haft.