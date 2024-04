Der Angeschmierte in dieser Causa steht verärgert im Gerichtssaal: Als Händler hat er ein Auto vermietet, das danach von den vermeintlich seriösen Mietern illegal ins Ausland gebracht wurde. „Mein Auto steht jetzt seit einem Jahr in Rumänien, das kann echt nicht sein. Von der Versicherung hab‘ ich nichts bekommen, weil diese nur für Diebstahl zahlt, aber nicht für Betrug. Den ganzen Schaden hab‘ ich allein“, sagt er zerknirscht. Konsequenz: „Mittlerweile hab‘ ich aufgehört mit der Autovermietung.“ – „Aber nicht deshalb?“, fragt ihn Richterin Julia Riffel am Straflandesgericht. – „O ja, genau deshalb.“